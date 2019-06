Cile, Rueda: "Il grande patrimonio del calcio cileno è questo gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara che ha consegnato al Cile il passaggio del turno tramite la lotteria dei rigori, dopo che la Roja si era vista annullare due gol dal VAR, il CT Reinaldo Rueda ha così commentato l'impegnativo quarto di finale di Copa America contro la Colombia:

"Il grande patrimonio del calcio cileno è questo gruppo. Abbiamo giocato una partita enorme, ma questa è una strada molto lunga. Questa coppa è un obiettivo intermedio per il fine ultimo della qualificazione ai mondiali del Qatar. Il Cile ha consolidato questo gruppo di giocatori che sanno essere vincitori, hanno costruito questo percorso storico. Alcuni sanno di essere nella fase matura della loro carriera e lo hanno capito bene. Sul piano fisico tutte le squadre hanno speso molto, e in questo siamo al pari con le altre.

Dobbiamo abituarci al VAR; a volte toglie spontaneità ed emozione dal calcio, genera una sorta di frustrazione dopo aver celebrato un gol. Dobbiamo assimilarlo come una realtà. Fortunatamente, dopo i gol annullati, il gruppo non ha perso concentrazione ed equilibrio

Nonostante l'analisi che avevamo fatto, la Colombia ci ha sorpreso. Ha cambiato la sua strategia pur mantenendo gli stessi uomini. Ha iniziato il gioco pressandoci nella nostra metà campo, e poi è tornata a giocare come nella fase a gironi. La squadra, però, ha saputo rispondere bene".