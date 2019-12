Stop a super ingaggi, il massimo sarà 3 milioni euro all'anno

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PECHINO, 26 DIC - Il calcio cinese cambia le regole della sua Superlega, massima serie locale che in passato ha attirato alcuni grandi nomi (fra i quali, come allenatori, Fabio Cannavaro e Marcello Lippi) a causa degli ingaggi multimilionari. Ma da gennaio 2020 si cambia, perché la federcalcio cinese ha annunciato le modifiche che andranno in vigore con l'inizio del nuovo anno. La prima è che viene aumentato il numero degli stranieri che ogni club potrà tesserare, che potranno essere sei. In campo però non potranno essere più di quattro quelli schierati in contemporanea da ciascuna squadra. Il precedente limite era di tre. Ma se da una parte vengono aumentati i posti a disposizione dei calciatori non cinesi, dall'altra entrerà in vigore il tetto salariale. Nessuno potrà guadagnare più dell'equivalente di tre milioni di euro all'anno, mentre per i giocatori locali, quindi cinesi, il tetto sarà di 10 milioni di yuan, pari a circa 1,2 milioni di euro.Questa cifra potrà essere aumentata al massimo del 20% per coloro che fanno parte della nazionale. In ogni caso l'ammontare complessivo degli stipendi pagati da ogni società non potrà essere superiore al 60% delle entrate complessive. Insomma, anche in Cina è tempo di 'financial fair play'. (ANSA).