Buon test per il Brescia di Eugenio Corini, che vince 5-1 a Mantova in amichevole. Le Rondinelle erano andate sotto al 29' per la rete di Altinier, ma hanno pareggiato a sette minuti dallo scadere della prima frazione con Semprini. Nella ripresa si scatenano Morosini e Tremolada, autori di una doppietta a testa.