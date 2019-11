© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque tifosi del Napoli sono stati arrestati in mezzo al disordine della folla fuori Anfield prima della partita del Liverpool. Lo riferisce il tabloid inglese Mirror sulle sue pagine online: la polizia ha confermato che i cinque uomini, arrestati con l'accusa di una serie di reati tra cui il disordine violento e disturbo della quiete pubblica, sono stati tutti portati in centrale per essere interrogati.