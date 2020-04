Ciro Ferrara: "Gattuso merita la panchina del Napoli anche nella prossima stagione"

vedi letture

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Ciro Ferrara, ha parlato anche del Napoli di Gattuso e del calcio in generale in questa emergenza Coronavirus: "Spero che si torni presto a giocare perché vorrebbe dire che l'incubo sarebbe alle spalle. Il Napoli è rinato, Gattuso ha ridato fiducia alla squadra ed è ancora in gioco in Champions League dove può farcela contro il Barcellona. Lo ha dimostrato all'andata e dopo una pausa così lunga nessuno sa quale sia la condizione fisica e tattica di ognuno. Gattuso merita di restare sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione".