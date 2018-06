Cittadella, Chiaretti al 45': "Ci siamo anche noi per la A"

© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, al termine del primo tempo della sfida contro il Frosinone, parla l'attaccante del Cittadella, Lucas Chiaretti: "Stiamo facendo un gran campionato, giochiamo ogni gara come una finale. Anche il Cittadella c'è per lottare per la Serie A. Daremo tutto anche nella ripresaa".