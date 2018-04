Cittadella, i convocati per il Parma: Salvi non recupera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono venti i giocatori convocati da mister Roberto Venturato per la sfida di domani sera all'Ennio Tardini contro il Parma. Non recupera Salvi, alle prese con una contusione al ginocchio, mentre partirà regolarmente per l'Emilia il recuperato Bartolomei. Oltre al terzino destro ex Prato e Albinoleffe, nel Ducato mancheranno anche Siega, Iunco, Caccin, e gli squalificati Scaglia e Benedetti. Di seguito, la lista completa diramata dalla società veneta attraverso i propri canali ufficiali:

Portieri: Alfonso, Paleari, Vettorel.

Difensori: Varnier, Pezzi, Pelagatti, Adorni.

Centrocampisti: Iori, Lora, Schenetti, Bartolomei, Pasa, Maniero, Settembrini.

Attaccanti: Chiaretti, Kouame, Strizzolo, Arrighini, Fasolo, Vido.