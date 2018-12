Cittadella, Iori: "Quando arrivi da una vittoria c'è più entusiasmo"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Manuel Iori, giocatore del Cittadella, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo l’opportunità di giocare questa partite dove sia noi che loro proveranno a vincere. Sappiamo quello che dobbiamo fare, scenderemo in campo per vincere. Quando arrivi da una vittoria hai un po’ più di entusiasmo e stima in più, dovremo essere bravi e cercare di rimanere corti per metterli in difficoltà”.