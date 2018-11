Cittadella, Venturato: "Bravi a girar palla, meno a segnare"

Il Cittadella ha pareggiato a reti inviolate contro il Padova nel derby veneto. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore dei granata, Roberto Venturato: "Sicuramente ci sono state problematiche durante la partita, ci è stato negato un rigore che direi che c’era tutto. Quindi c’è un altro errore a nostro danno, poi se andiamo a vedere il risultato è giusto. Siamo stati bravi a muovere la palla, meno a finalizzare. La prestazione non mi è dispiaciuta, sul discorso dell’arbitro non voglio più entrare. In questo periodo di campionato sicuramente qualcosa in più ci doveva essere dato", riporta TrivenetoGoal.it.