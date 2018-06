Cittadella, Venturato: "Fare la nostra gara con rispetto dell'avversario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, parla a Sky Sport, prima della gara contro il Frosinone: "Contro il Bari è stata una partita dispendiosa, 120 minuti soltanto due giorni fa. Abbiamo lavorato poco cercando di recuperare molto dal punto di vista fisico e mentale. 11 iniziale? Ho cercato di mantenere l'ossatura della squadra non snaturando nulla. Iori è in panchina perché ha un problema fisico e domenica ha giocato 120'. In casa possiamo fare meglio, quest'anno abbiamo perso 7 partite al Tombolato. Cercheremo di fare la nostra gara, conta il risultato e almeno una delle due gare dobbiamo vincerla".