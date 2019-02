Fonte: Sky Sports

© foto di Imago/Image Sport

Il City supera ai rigori il Chelsea e vince la Coppa di Lega. Questa l'analisi al termine del match di Pep Guardiola: "Sono molto contento, faccio i complimenti al Chelsea per l'incredibile prestazione. Ai rigori può succedere di tutto, siamo stati fortunati. Siamo felici di aver vinto due Coppe di Lega consecutive per la prima volta nella nostra storia. È stata una partita incredibile, non credo realizziate che squadra abbia il Chelsea, i campioni che ha. Dopo il risultato di due settimane fa sapevamo sarebbe stata più difficile. Essere in gioco in molte competizioni è difficile, Laporte e Fernandinho sono usciti per infortunio. Se posso ripetere qui quanto fatto al Barcellona? Non c'è paragone, quello che avevamo al Barça era unico, questa è una squadra nuova con giocatori nuovi. Vedremo dove arriveremo".