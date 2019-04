© foto di Imago/Image Sport

Josep Guardiola ha presentato la sfida tra Manchester City e Tottenham a pochi minuti dal kick-off. Queste le sue parole, mandate in onda da Sky Sport: "In questa competizione c'è bisogno di una grande prestazione, il livello è altissimo. Anche chi resta in panchina ha tanta esperienza, abbiamo deciso questo undici ma in queste gare abbiamo bisogno di tutti, anche dei subentrati. De Bruyne è forse il nostro giocatore più importante, sta bene. L'assenza di Kane? Loro hanno comunque grandi giocatori davanti, bravi a finire l'azione, veloci e con qualità".