Attualmente punta a vincere la Champions League sulla panchina del Manchester City, dopo esserci riuscito in passato col Barcellona. Venti anni fa, però, Pep Guardiola era uno dei migliori centrocampisti al mondo e un ballerino amatoriale. Almeno secondo quanto emerso da un video datato pubblicato dal The Sun. Giacca verde, cravatta e capelli lunghi, nelle immagini l'ex centrocampista del Barça si dimena davanti a una ragazza, mostrando il meglio del repertorio. Oggi, invece, punta a conquistare la massima rassegna continentale con i citizens.

Pep Guardiola dancing at a party 20 years ago is the best thing you'll watch today 😂 pic.twitter.com/vRPh0wmaDS

— ESPN UK (@ESPNUK) 27 novembre 2018