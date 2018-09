CL femminile, Clelland trascina la Fiorentina: 0-2 al Fortuna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Danimarca, dopo aver sbarrato la porta alla Juventus, sorride alla Fiorentina. La squadra viola infatti replica il 2-0 dell'andata in casa del Fortuna Hjorring e avanza nella massima competizione calcistica europea. Se all'andata era stata Ilaria Mauro la mattatrice della serata, al ritorno è il neo acquisto Lana Clelland ad andare a segno per due volte regalando alle viola l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, traguardo già raggiunto nella passata stagione battendo proprio le stesse avversarie. Nelle altre due gare delle 19:00 vittorie facili per il Bayern, 4-0 sullo Spartak Subotica, e Rosengard che regola con due reti il Ryazan.

Risultati e marcatori dei 16° di finale

Brondby-Juventus (andata 2-2) 1-0 (33° Sorensen)

Barcellona-Kazygurt (andata 1-3) 3-0 (4° Gujarro, 48° Torrejon, 90°Martens)

Linkoping-Kharkiv (andata 6-1) 4-0 (9° Lantz, 11° Angeldal, 78° Alidou d'Anjou, 84° Almqvist)

Sparta Praga-Ajax (andata 0-2) 1-2 (27° Burkenroad; 50°, 52° Lewerissa)

Wolfsburg-Thor/Ka (andata 1-0) 2-0 (28° Harder, 66° Masar)

Bayern Monaco-Spartak Subotica (andata 7-0) 4-0 (18° Beerensteyn, 53° Damnjanovic, 56° Magull, 64° Skorvankova)

Fortuna Hjorring-Fiorentina (andata 0-2) 0-2 (15°, 25° Clelland)

Rosengard-Ryazan (andata 1-0) 2-0 (18° Brown, 75° Wieder)

Manchester City-Atletico Madrid (andata 1-1)

Chelsea-Sarajevo (andata 5-0)

Domani:

Lione-Avaldsnes (andata2-0)

Slavia Praga-Gintra (andata 3-0)

Zvezda-LSK (andata 0-3)

Paris Saint Germain-St. Polten (andata 4-1)

Zurigo-Honka (andata 1-0)

Glasgow City-Somatio Barcelona (andata 2-0)