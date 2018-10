CL Femminile, la Fiorentina pesca il Chelsea negli ottavi

© foto di Federico De Luca

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le gare degli ottavi di finale della Champions League femminile. Per la Fiorentina c'è un ostacolo inglese rappresentato dal Chelsea che ha eliminato agevolmente il Sarajevo con un complessivo 11-0 (6-0 all'andata, 5-0 al ritorno). Un ostacolo ostico per le ragazze di Cincotta che però hanno evitato le corazzate Lione, Wolfsburg, PSG e Barcellona. Le londinesi infatti erano la settima squadra fra le teste di serie, appena sopra al Brondby che ha eliminato la Juventus. Nelle altre gare spicca lo scontro fra Wolfsburg e l'Atletico Madrid dell'italiana Elena Linari, mentre per il Lione c'è l'ostacolo Ajax, alla sua prima volta nella fase finale della competizione. Questo il quadro completo delle gare che si giocheranno il 17/18 ottobre e il 31 ottobre e 1 novembre.

Zurigo (Svi)-Bayern Monaco (Ger)

Wolfsburg (GER)-Atlético Madrid (SPA)

Ajax (OLA)-Lione (FRA)

Barcelona (SPA)-Glasgow City (SCO)

Linköping (SvE)-Paris Saint-Germain (FRA)

Chelsea (ING)-Fiorentina (ITA)

Rosengåd (SVE)-Slavia Praga (CZE)

LSK Kvinner (NOR)-Brøndby (DAN)