CL femminile, le formazioni di Brondby-Juve: solito tridente per Guarino

Dopo il 2-2 dell'andata la Juventus è chiamata a vincere in casa del Brondby per non dire addio dopo appena due gare alla Champions League femminile. La squadra di Rita Guarino, alla prima partecipazione nella competizione, si affida così al tridente formato da Cristiana Girelli, Eniola Aluko e Barbara Bonansea, con Valentina Cernoia mezzala libera di inventare coperta da due centrocampisti di carattere più difensivo come Galli e Ekroth. In difesa Sikora e Hyyrynen agiranno sulle corsie laterali con la solita coppia Gama-Salvai davanti a Giuliani. Fra le danesi possibile cambio di modulo rispetto all'andata (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) pur con le stesse interpreti. Nana Christiansen potrebbe infatti giocare in posizione più avanzata al fianco di Ahtinen e Gejl alle spalle dell'unica punta Sorensen. Queste le formazioni ufficiali:

Brondby (4-2-3-1): Abel; Henriksen, Sevecke, Karlsen, Svava; Kristiansen, Tavlo-Petersson; Ahtinen, Christiansen, Gejl; Sorensen. Allenatore: Nielsen

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Sikora; Ekroth, Galli, Cernoia; Girelli, Aluko, Bonansea. Allenatore: Guarino