CL femminile, scelta la squadra dell'anno: domina il Lione

La UEFA ha annunciato la squadra dell'anno della Champions League femminile, che ha visto ai nastri di partenza le nostre Brescia e Fiorentina. Non ci sono italiane nelle 18 prescelte dove domina il Lione campione per la terza volta di fila (9 giocatrici) seguito dal Wolfsburg (3 calciatrici). Queste le 18 calciatrici divise per ruolo:

Portieri:

Sandra Paños (Barcelona)

Almuth Schult (Wolfsburg)

Difensori:

Lucy Bronze (Lyon)

Amel Majri (Lyon)

Griedge M'Bock Bathy (Lyon)

Wendie Renard (Lyon)

Stephanie Houghton (Manchester City)

centrocampisti:

Ji So-Yun (Chelsea)

Amandine Henry (Lyon)

Saki Kumagai (Lyon)

Dzsenifer Marozsán (Lyon)

Georgia Stanway (Manchester City)

Attaccanti:

Fran Kirby (Chelsea)

Lieke Martens (Barcelona)

Ada Hegerberg (Lyon)

Eugénie Le Sommer (Lyon)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Ewa Pajor (Wolfsburg)