Classifica CIES, Mbappe il calciatore più costoso. Insigne il 1° italiano

Cies: Salah 2/o, Messi solo, CR7 20/o e Zaniolo vale 68,3 mln

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - C'è un terzetto di bomber, che farebbe gola a mezzo mondo, in testa alla classifica dei 100 calciatori più costosi stilata dal Cies. Secondo l'Osservatorio internazionale di Studi dello Sport, il giocatore più 'caro' della terra è Mbappé con un valore di 252 milioni. Dietro al francese del PSG ci sono Salah del Liverpool (219,6) e Sterling del City (207,8). 'Solo' 4/o Messi che per il Cies vale 167,4 mln, valutazione che tiene e conto di diversi indicatori di mercato ed è condizionata da un parametro fondamentale: l'età del giocatore. Ecco perchè l'altro 'mostro' Cristiano Ronaldo, si trova appena in 20/a posizione con un valore di 118,1 milioni. Nella top 100, che prende in esame i 5 maggiori campionati europei, c'è spazio anche per Dybala 23/o, Piatek 44/o, Bentanacur 46/o, Skriniar 64/o, Cancelo 66/o, Zielinski 68/o, Ruiz 89/o, Milik 96/o, Icardi 99/o e solo per 4 italiani: Insigne 53/o con un valore di mercato di 75,1 mln, Zaniolo 74/o (68,3 mln), Chiesa 92/o (63 mln), Donnarumma, 100/o (61 mln).