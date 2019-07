© foto di Federico De Luca

All'indomani delle decisioni della Covisoc in merito alla regolarità delle domande di ammissione scatta il momento dei ricorsi da parte dei club inadempienti. Fa il punto della situazione, attraverso le pagine di Tuttosport, l'avvocato Cesare Di Cintio: "Il tempo a loro disposizione è alquanto ristretto perché entro le ore 19 di lunedì dovranno depositare il ricorso unitamente alla prova del pagamento della tassa unica (per la Serie A dovrà essere di 30.000 euro, per la serie B di 15.000 e per la Lega Pro 9.000). La questione poi passerà al vaglio del Consiglio Federale che nella riunione del prossimo 12 luglio dovrà decidere definitivamente sulla concessione o meno della relativa Licenza Nazionale. Contro la possibile decisione negativa del Consiglio Federale sarà ammessa impugnazione avanti al competente organismo istituito presso il Coni entro 2 giorni dalla comunicazione della decisione. Tale decisione, a sua volta, potrà essere oggetto di ulteriore impugnazione avanti al Tar del Lazio nel termine di 30 giorni".