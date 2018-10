Cobolli Gigli su Marotta: "Addio voluto per ringiovanire la dirigenza"

© foto di Giacomo Morini

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a TuttoJuve dell'addio di Marotta: "E' complicato dare una risposta senza sapere le motivazioni. Oltre a quello letto, sembra esserci un processo di ringiovanimento della classe dirigente. Non è stato eliminato solo Marotta dal CdA ma anche Mazzia, l'altro Ad, per me giovane, ma comunque al di fuori della categoria dei 40-50enni. Credo ci sia la volontà di ringiovanire; vengono mantenute le aree di gestione ed è un turn over. Io, invece, non posso che pensare il meglio possibile di Marotta. La stessa dichiarazione di Allegri l'avrei fatta io".