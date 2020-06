Cois e il ritorno alla Fiorentina: "La trattativa c'è ma è sospesa. Mi piacerebbe"

L'ex centrocampista viola Sandro Cois ha parlato a Radio Sportiva del suo passato dando anche un'indiscrezione: "Ho avuto delle delusioni come il non aver mai giocato al Mondiale del '98 pur essendo stato convocato, o l'aver perso lo scudetto coi viola la stagione successiva. Ma preferisco ricordare le vittorie e le tante partite giocate con la Fiorentina nelle coppe europee. Le giovanili viola? C'è una piccola trattativa, anche se in sospeso... Mi piacerebbe tornare a Firenze, mi sento pronto per allenare".