Collina: "VAR? Arbitro sarà sempre decisivo"

Designatore Uefa, la sua interpretazione è importante

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - "Nel calcio l'interpretazione dell'arbitro ha una rilevanza molto importante: ci sono e ci continueranno ad essere degli episodi in una partita dove rimarranno diverse le opinioni, e l'arbitro dovrà prendere la sua decisione che rimarrà la decisione finale". Lo ha affermato Pierluigi Collina, presidente della Commissione arbitri della Fifa, a margine del raduno, al centro tecnico Figc di Coverciano, degli arbitri selezionati per il Mondiale. Collina ha ricordato che "ci sono molti altri sport dove la tecnologia, come l'Instant replay o l'Occhio di falco, è stata implementata ormai da vari anni, ma in tutti questi sport è solamente per decisioni fattuali, non per interpretazioni. Fare la stessa cosa nel calcio significava probabilmente limitare troppo la portata dell'intervento".