Collovati: "Il Napoli mi preoccupa, le assenze non giustificano la prestazione contro la Lazio"

Intervenuto negli studi della ‘Domenica Sportiva’, l’ex giocatore Fulvio Collovati analizza così la lotta al vertice in Serie A alla luce del ko del Napoli sul campo della Lazio: “Il Napoli è alla quinta sconfitta su 13 partite, questa mi preoccupa perché non ci sono giustificazioni. Osimhen ormai è fuori da tempo, è un mistero. Gli azzurri avevano assenze anche contro l’Inter ma hanno fatto una partita eccellente, oggi non è stato così, non era una squadra tonica. Il Napoli è una squadra che di solito gioca con altri ritmi, con ‘cazzima’. Secondo me la partita di oggi non è giustificabile con le assenze”.