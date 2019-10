© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva : “L’Italia è un gruppo davvero forte. Sento il nome di Balotelli e comincio già a tremare. Secondo me è un giocatore che appartiene al passato, non vorrei che ci fossero delle mele marce che rovinano il gruppo. Mancini ha costruito un gruppo solido, poi si vedrà negli impegni più importanti, ma secondo la mia opinione sarebbe meglio insistere su Belotti. Balotelli è un individualista, un accentratore di gioco”.