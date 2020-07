Collovati: "Rangnick al Milan? Dispiace per Pioli ma è giusto sposare un nuovo progetto"

Ospite de La Domenica Sportiva, Fulvio Collovati ha parlato dell'ormai quasi certo arrivo di Ralf Rangnick al Milan: "Negli ultimi 10 anni il Milan ha cambiato più o meno dieci allenatori, non ho ostracismo in Ragnick, mi dispiace per Pioli. Ma se tu sposi un progetto nuovo, devi farlo provare. Hanno provato tutti, vai a vedere tutti gli allenatori cambiati dal Milan negli ultimi 5-6 anni, per cui vale la pena anche con questo. Dicono che è un mago della panchina, un filo-sacchiano dei tempi del grande Milan, quindi lo accetto ben volentieri".