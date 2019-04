Colomba: "Juve non è posto giusto per Kean, deve andare in prestito"

© foto di Federico De Luca

Franco Colomba, ex allenatore tra le altre di Bologna e Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera affrontando diversi temi legati al campionato italiano.

La Serie A è poco allenante? "Io non credo che sia così, è certo che diventa poco allenante visto il divario che c'è tra le prime e le altre. La Juventus ha sbaragliato tutti e quindi tante squadre non puntano più a vincere lo Scudetto ma a restare in Europa, senza avere l'obiettivo di lottare in tutte le partite al 100%, questo può essere vero. Però ci sono dei traguardi da raggiungere ugualmente, perché entrare in Europa è un traguardo, quindi vedere che ci sono sei, sette squadre ancora in lotta è una buona cosa. La Juventus in tante partite giochicchia, poi in Europa trova squadre importanti".

Lei ha avuto Kallon giovanissimo, la gestione di Kean è quella ottimale? "Credo che sia meno talentuoso ma ha una grande forza fisica. Kallon era un giocatore tecnico, quasi una mezzapunta, invece Kean è un attaccante di profondità, bravo di testa, ha un po' di doti fisiche superiori. Io credo gli farebbe bene andare a giocare da qualche parte perché la Juventus per puntare ai traguardi in cui crede, ha bisogno di giocatori formati e vincenti. Non credo che sia il posto giusto per lui, ha bisogno di giocare tutte le partite e crescere".