© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Interpellato ai microfoni di ParmaLive.com, l'ex tecnico crociato Franco Colomba ha definito assolutamente positivo il bilancio del 2018 del Parma: "Essendo una neopromossa, potevano esserci più difficoltà, e invece devo dire che il Parma si è proposto alla grande. Ha ottenuto risultati importanti e mostrato una identità di stampo tradizionale ma molto efficace, a dispetto di quelle che sono le credenze al giorno d'oggi di un calcio che è molto cambiato. E invece no: il calcio si fa coi giocatori, con gli uomini, col cervello, conoscendo i propri limiti e valorizzando le proprie capacità. Il Parma lo sta facendo nel migliore dei modi. Puntare all'Europa? Il campionato è così in frenata in avanti che può darsi che ci sia qualche sorpresa. E' chiaro che ci sono società che hanno degli obiettivi conclamati da inizio stagione, quindi non penso si lasceranno sfuggire questa opportunità. Però tentar non nuoce. L'importante è arrivare alla salvezza".