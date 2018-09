Colombia: derubato l'ex Ct Maturana

Banda malviventi ha fatto irruzione in sua fattoria di El Retiro

(ANSA) - BOGOTA', 10 SET - Momenti di grande paura, ma per fortuna nessun danno fisico hanno vissuto ieri l'ex ct della nazionale di calcio della Colombia, Francisco Maturana, la fidanzata ed alcuni amici, quando una banda di malviventi ha fatto irruzione nella sua fattoria di El Retiro, nel dipartimento di Antioquia. Lo scrive oggi il quotidiano El Tiempo di Bogotà. Dopo essersi creato un passaggio attraverso la rete di protezione, riferisce il giornale, il gruppo è penetrato nell'edificio minacciando con pistole e fucili i presenti, confinandoli tutti in una stanza, poi chiusa a chiave. Un portavoce della polizia di Antioquia è intervenuto sul posto aprendo una inchiesta per cercare di risalire agli autori dell'assalto a mano armata. La notizia è stata comunicata alla stampa da Daniela Maturana, figlia dell'ex tecnico, che ha 69 anni. "Papà mi ha detto che con gli amici stava guardando la tv quando tre uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione in casa.