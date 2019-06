Colombia, Queiroz: "Il Qatar ha dimostrato di meritare rispetto"

© foto di Imago/Image Sport

Può festeggiare la Colombia che, grazie all'1-0 firmato Duvan Zapata contro il Qatar, accede ai quarti di finale della Copa América con un turno d'anticipo: una partita, quella contro la nazionale asiatica, che si è rivelata più complicata del previsto per i colombiani che solo nei minuti finali sono riusciti a sbloccarla. Un risultato, quello maturato contro il Qatar, che fa felice il tecnico, Carlos Queiroz, che però sapeva già come quella contro i qatarioti non sarebbe stata una passeggiata: "Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile, soprattutto quando ho visto tutte le opportunità costruite senza riuscire a sbloccare il risultato. Ci ha complicato i piani non fare gol, avessimo segnato prima le cose sarebbero andate diversamente. Ora, dobbiamo riposare molto bene e preparare il terzo match. Il Qatar? Oggi ha dimostrato perché è una squadra che tutti dobbiamo rispettare e per superarla abbiamo dovuto lottare molto; hanno giocato novanta minuti con molta concentrazione" sono state le sue parole in conferenza stampa.