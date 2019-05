Colombo sul Milan: "Conte simile a Gattuso, servono nuove motivazioni"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lo storico ex centrocampista del Milan Angelo Colombo, ha parlato a MilanNews.it del futuro della panchina rossonera: "Conte è simile a Gattuso sotto l'aspetto caratteriale. Lui da giocatore di distingueva per il carattere e la determinazione ed è per questo che è una delusione assistere a partite dove i giocatori sembrano svogliati sul terreno di gioco. In ogni caso, quando arriva un nuovo tecnico, porta non solo novità ma anche nuove motivazioni, ciò che serve a questa squadra".