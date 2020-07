Colonnese: "Inter, bicchiere mezzo pieno. Ora deve prepararsi al meglio per l'Europa"

L’ex difensore nerazzurro Francesco Colonnese, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tutti Convocati in onda su Radio 24, ha commentato il momento dell’Inter in questo finale di stagione: “Ci sono state dichiarazioni relative a un Antonio Conte piuttosto nervoso un paio di settimane fa, si saranno parlati all'interno del club perchè ora il tecnico sembra molto più sereno. L’Inter anche prima era una squadra forte, non credo si sia mai messo realmente in dubbio che potesse fare un buon campionato, la dirigenza era ben consapevole che si potesse arrivare nelle prime posizioni, confermando la qualificazione in Champions League. I nerazzurri stanno facendo un gran campionato, per me il bicchiere è mezzo pieno. I veri passi falsi, più che con Roma e Fiorentina, sono stati commessi con Sassuolo e Bologna, situazioni entrambe in cui la squadra di Conte era in vantaggio. Contro i giallorossi l’Inter ha disputato una buona gara, stesso discorso contro i viola avendo creato molte occasioni. Europa League? La rosa è importante e può far bene contro il Getafe. Per prepararsi al meglio l'Inter deve necessariamente puntare alla vittoria contro Napoli e Atalanta; dal secondo al quarto posto cambiano le valutazioni sulla stagione nonostante i pochi punti di distanza che i diversi epiloghi creerebbero”.