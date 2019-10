L’ex nerazzurro Francesco Colonnese è stato intervistato ai microfoni di Fcinternews.it in vista della sfida contro la Juventus: “È una partita particolare, chi ha giocato nell’Inter e ha fatto quelle partite così importanti come sono state quelle tra Inter e Juve di quegli anni, sa benissimo che tipo di rivalità c’è ed è una rivalità che parte negli anni in cui ho giocato io. Lo dice anche Moratti, è una rivalità nata nel ’98, poi è continuata, ma nasce da quel periodo lì perché quell’Inter meritava più di quello che ha raccolto. Conte all’Inter? Fa un effetto sicuramente strano, non era pensabile che vent’anni dopo sarebbe stato proprio lui a cercare di riportare l’Inter a vincere. Però ha dimostrato di essere molto preparato e valido. La scelta di puntare su di lui, insieme a Marotta, ha fatto sì che l’Inter avesse di nuovo quella voglia di ritornare a vincere e vedere in lui questa stessa voglia è una cosa molto bella. È una cosa che non fa pensare a chi era lui prima. Lui è molto coinvolto in questa avventura e questo fa molto piacere a chi è rimasto legato a questa squadra, ai tifosi. Ha capito che l’ambiente Inter è molto passionale e unico e lui si è fatto molto prendere da questi sentimenti”.

Sulla partita di domani: “Sarà una partita tatticamente molto bella, l’Inter sarà aggressivissima con questo bellissimo 3-5-2 che in fase di possesso diventa un 3-1-3-2. Mentre dall’altra parte ci sarà questo nuovo modulo di Sarri che non faceva da tanti anni, a Napoli ha giocato con il 4-3-3, invece ora con questo 4-3-1-2 che è un po’ più corto. Sarà una partita con molti duelli soprattutto in mezzo al campo, sugli esterni o in difesa, con l’attacco dell’Inter con Lukaku e Martinez e che in difesa dovrà essere brava con Godin dalle parti di Ronaldo che è molto veloce ed è lì che si può decidere molto”.