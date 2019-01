L'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese commenta ai microfoni di Radio Sportiva la deludente prestazione dell'Inter contro il Sassuolo: "L'Inter non ha fatto una grande partita dal punto di vista del gioco, di positivo c'è stato il risultato perché il Sassuolo meritava la vittoria. Mi è dispiaciuto non vedere quello che si era visto prima della sosta, è stata una brutta battuta d'arresto. Mauro Icardi non ha fatto nulla, ma nemmeno Ivan Perisic: il più positivo di quelli davanti è stato Matteo Politano. A centrocampo i giocatori non sono mai riusciti a far male, ho visto una squadra davvero sottotono".