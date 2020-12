Colonnese sull'Inter: "Il 3-5-2 è il modulo ideale. Stasera non bisogna sbagliare nulla"

Intervenuto su InterTV l'ex difensore nerazzurro Francesco Colonnese ha parlato della difesa scelta da Antonio Conte per la squadra di questa sera in Champions League: "Skirniar, De Vrij e Bastoni sono quelli che possono interpretare meglio la difesa a tre. Questa è la difesa titolare ed è giusto che anche questa sera siano in campo. - continua Colonnese come riporta Fcinternews.it - Stasera conterà tantissimo la concentrazione, l'Inter non deve sbagliare nulla ed entrare in campo con la consapevolezza di dover vincere. il Modulo? L’Inter è arrivata seconda con il 3-5-2, poi per la necessità di inserire Eriksen nello scacchiere ha cambiato modulo, ma è con questo che i nerazzurri sono una squadra vera, è lo schema che meglio si adatta all'Inter".