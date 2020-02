vedi letture

Come orientarsi nella nuova grafica desktop di TMW

Più risalto alle notizie in primo piano senza perdere il flusso continuo di aggiornamenti che ha sempre caratterizzato TMW.

Aggiungere, non togliere. Fissare i temi principali ma continuare a dare importanza a tutte le realtà del calcio italiano col solito aggiornamento minuto dopo minuto che resta prioritario e ben visibile. E' lo spirito nella nostra nuova grafica desktop che prende vita nella giornata di oggi e porterà in dote per i nostri lettori diverse novità.

Cambiano le sezioni, aggiornamento live delle probabili formazioni - Oltre alle icone che portano ai canali delle singole squadre, in alto restano le sezioni dei tre massimi campionati italiani, ma abbiamo deciso di accorpare in 'Calcio estero' le sezioni 'Europa', 'Sudamerica' e 'Resto del Mondo' per dare un quadro più chiaro di tutto ciò che accade oltre i nostri confini.

Aggiunta la sezione 'Formazioni' in cui, grazie all'aiuto dei nostri inviati, aggiorneremo in tempo reale le probabili formazioni in vista della successiva giornata di Serie A. Messa in evidenza, inoltre, la categoria 'Risultati' per essere aggiornati con un click su risultati e classifiche di tutti i principali campionati.

In evidenza il calcio femminile e una nuova rubrica - In alto sulla destra, subito dopo l'editoriale, un box in cui verranno inserite tutte le notizie sul calcio femminile, una realtà in rapida crescita alla quale TMW ha sempre dedicato ampia copertura. Poi la rubrica 'Che fine ha fatto?' con interviste a ex calciatori che, appesi gli scarpini al chiodo, hanno cambiato radicalmente vita.

TMW Radio, commenti, TMW News, Calcio2000, TMW Magazine e non solo - TMW negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale ed è ormai composto tante realtà che coabitano e lavorano per impreziosire l'intero progetto. Scendendo nella home, ampia visibilità alla nostra TMW Radio, con la possibilità di collegarsi con un click alla diretta ma anche di ascoltare gli ultimi podcast. C'è poi Calcio2000 - storico bimestrale di approfondimento cartaceo - e il TMW Magazine, mensile di approfondimento online sempre più apprezzato e scaricato.

Box ad hoc anche per le prime firme della nostra testata, per le foto dei nostri fotografi e per il TMW News, il nostro telegiornale quotidiano che - grazie alla partnership con 13 emittenti regionali - ha ormai ampia diffusione in tutta Italia.