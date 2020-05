Comunicato Hellas Verona: da domani attività motoria a Peschiera ma doccia a casa

L'Hellas Verona ha annunciato le proprie iniziative per il contrasto del Coronavirus, ecco il comunicato ufficiale relativo alla ripresa degli allenamenti individuali: "Alla luce della Circolare del Ministero degli Interni e della Ordinanza della Regione Veneto, entrambe di data 3 maggio 2020, in base alle quali, dallo scorso 4 maggio, sono consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti di sport individuali e non individuali, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, Hellas Verona FC comunica che – dopo lo screening diagnostico cui nei giorni scorsi sono stati sottoposti atleti, staff tecnico e staff sanitario – a partire da domani, venerdì 8 maggio, inizierà allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera l’attività motoria a carattere individuale. I calciatori che, a scaglioni programmati, si recheranno allo ‘Sporting Center Paradiso’ di Peschiera dovranno farlo autonomamente e potranno accedere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, solo ed esclusivamente ai tre campi di allenamento. Saranno presenti anche mister Ivan Juric, un numero ristretto di collaboratori tecnici e il Responsabile Sanitario, Dr. Dario Donato. Resteranno chiusi e interdetti gli accessi agli altri locali e alle altre aree del centro sportivo, ancorché interamente sanificato nei giorni scorsi. Gli atleti svolgeranno la seduta individuale indossando il kit fornitogli dal Club e dovranno fare la doccia presso la propria abitazione. Sarà messo a disposizione un presidio tecnico-sanitario strettamente necessario a salvaguardare la sicurezza degli ambienti e degli atleti".