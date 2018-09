Conceicao: "Maradona essenza del calcio. Che ricordi con Vieri e Ronaldo"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine ufficiale della Champions League, Sergio Conceição, tecnico del Porto, ha svelato la sua ammirazione per Diego Armando Maradona: "Mi piaceva molto il modo in cui si è avvicinato a questo sport dalla strada, pensando fuori dagli schemi. Penso che questo sia l'essenza del calcio. Come giocatore, io ero molto severo e disciplinato, ma il calcio ha anche bisogno di essere visto con un po' di irriverenza e Diego ha personificato questa irriverenza. Poi, quando sono andato al Porto a 16 anni, ho cominciato ad ammirare giocatori come Joao Pinto, Jaime Magallanes, Fernando Gomes e Rabah Madjer". Passando in Italia, Conceicao ha avuto l'onore di giocare anche con altri grandi compagni che hanno fatto o stanno facendo la storia: "Ho giocato con grandi giocatori come Ronaldo, Vieri, Cannavaro, Buffon, Simeone e Nesta", le parole del portoghese.