Conceicao ricorda lo scudetto del 2000: "Una giornata indimenticabile"

Sergio Conceiçao, ex centrocampista della Lazio e attuale allenatore del Porto, ha affidato a Twitter un messaggio per ricordarelo scudetto vinto dai biancocelesti nel 2000: "14 maggio 2000. Una giornata indementicabile per tutti gli laziali e anche per me. A 18 ore e 4 minuti, 20 anni fa, siamo esplosi di gioia. Spero che presto potremo tutti sorridere di nuovo e fare ciò che ci piace di più: giocare a calcio! Grande abbraccio a tutti!"