Il giornalista Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha parzialmente preso le parti dell'Inter nonostante la sconfitta contro il Barcellona in Champions League, che costringe i nerazzurri ai sedicesimi di Europa League: "L'Inter è arrivata stanca alla partita. Ha avuto le occasioni, come anche contro la Roma, ma non erano mai frutto di un bel gioco. Le recriminazioni secondo me vanno fatte per altre partite di questa Champions League, non per stasera. Ad un certo punto Vecino, Brozovic e Borja non stavano più in piedi: erano esausti".