© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche Paolo Condò, giornalista di Sky ospite a Tutti convocati su Radio24, ha parlato del futuro allenatore della Juventus: "Mourinho sta cercando di recuperare il rapporto con Ronaldo, grazie a Mendes. Per quanto mi è stato detto l’agente che è molto potente sta provando a portare Mourinho alla Juve, io sono molto scettico. Sarebbe una scelta che avrebbe bisogno di un grande lavoro diplomatico, come all’epoca fu necessario per Allegri”.