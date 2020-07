Condò: "Per la Juve è fondamentale che tra Dybala e CR7 non ci sia gelosia"

Il giornalista Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport per il sorteggio Champions, ha parlato dell'intesa tra Ronaldo e Dybala, che potrà essere fondamentale per la Juventus: "La chiave è che tra loro non ci sia gelosia, devono fare reparto e spesso faticano a farlo. È una cosa fondamentale, dimostrata dalle partite post-lockdown. Che segni uno o l'altro non deve importare, quel che conta è che vinca la Juve".