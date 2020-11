Condò: "Pirlo ha detto che non accetterà più certe amnesie da Dybala. Morata eccezionale"

vedi letture

Dagli studi di Sky, Paolo Condò ha analizzato la prestazione di Paulo Dybala e le parole di Andrea Pirlo sull’attaccante argentino: “Ha cercato molti alibi. È un campanello, gli ha detto che evidentemente non saranno accettate certe amnesie, certe assenze. Noi stiamo parlando come se Dybala avesse deluso molto, secondo me non l’ha fatto. Ha giocato una partita normale, è che Morata è eccezionale in questo periodo: è lui che si sta allontanando, anche nella competizione interna”.