Condò: "Raiola con Donnarumma è in difficoltà, non ha il coltello dalla parte del manico"

Mino Raiola e le sue parole sul futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere in scadenza di contratto col Milan. La trattativa per il rinnovo va avanti da tempo e Raiola difficilmente riuscirà a portare altrove l'estremo difensore della Nazionale perché la volontà di Gigio è chiara: continuare a vestire la maglia rossonera. "Raiola con Donnarumma è in difficoltà - ha detto negli studi di 'Sky' il giornalista Paolo Condò -. Questo perché Donnarumma vuole giocare al Milan a vita e questo per un procuratore non è una buona notizia. Raiola cerca di trarre il massimo con le armi che ha, ma non ha il coltello dalle parti del manico. Donnarumma gli chiede sempre: 'Ottieni tutto quello che può ottenere, tenendo conto che io voglio giocare nel Milan'".