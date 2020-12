Condò: "Se Inter e Milan dovessero vincere, il gap con la Juventus diventerebbe importante"

vedi letture

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato la lotta scudetto: "Se Inter e Milan dovessero vincere i rispettivi incontri il gap con la Juventus diventerebbe importante: sarebbero 9 i punti di distacco, in attesa del match contro il Napoli. Verona-Inter, in ogni caso, sarà un impegno difficile per i nerazzurri: la squadra di Juric ha fin qui strappato molte squadre alle grandi, la definirei una piccola-grande. Sarà difficile per l’Inter portare a casa un risultato che, alla luce della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, acquisirebbe ancor più valore".