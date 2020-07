Condò sul Milan: "Rangnick, Maldini e Pioli? Soluzione pasticciata non mi vede d'accordo"

Paolo Condò ha dato il suo punto di vista sulla questione Ralf Rangnick, dopo la vittoria del Milan contro la Juventus per 4-2. "Penso che il Milan, ma qualsiasi società nella stessa situazione, ha bisogno di chiarezza. Una situazione pasticciata per far stare bene tutti non mi vede d'accordo. Pioli è stato molto bravo, se la situazione fosse azzerata lo confermerebbe"