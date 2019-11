© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato le parole di Antonio Conte, che ha accusato la società di avergli messo a disposizione una rosa troppo povera di alternative: "Parole sorprendenti. Chiama in causa la società in modo preciso. La rosa dell'Inter non sembra così scarna, invece lui lo sostiene. Non può dire che il problema sono mancanze specifiche per non ledere i giocatori che ha a disposizione, ma lo fa capire. Parlando di singoli: Lukaku ha giocato male questa sera ma in generale ha avuto un impatto ottimo. Sensi è stato la sorpresa più positiva, anche Barella si è inserito bene. Forse ci aspettavamo qualcosa in più da Godin, soprattutto in partite del genere ma è un campione che non si discute. Lui dice che ci sono dei patti non mantenuti, è questa la sostanza del discorso".