Condò: "Verniciamo di rosso le banconote che la Serie A versa allo Stato"

Un Paolo Condò piuttosto indispettito, lancia una idea per dare una giusta dimensione a quello che il calcio fa per lo sport in termini numerici: "Ho una proposta: le banconote che la Lega Serie A versa allo Stato come contributi verniciamole di rosso. Perché? Sarebbe una evidenza per i tanti populisti di questi giorni che hanno trattato il calcio come una macchina di soldi autoreferenziale, così che si rendano conto di quanto è stupido il loro discorso", dice il giornalista sulle frequenze di Sky.