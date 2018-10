Confermati 4 anni e 8 mesi per lo stalker di Quagliarella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stata confermata in appello la condanna a quattro anni e otto mesi per lo stalker di Fabio Quagliarella, Raffaele Piccolo, ex ispettore in servizio presso la polizia postale di Napoli, che aveva spedito centinaia di lettere diffamatorie al bomber della Sampdoria, diffondendo false notizie al suo riguardo per poi fingersi suo amico e proporsi di aiutarlo a risolvere il caso. Le lettere minatorie - riporta La Repubblica - erano giunte anche nella sede del Napoli, club in cui l'attaccante nativo di Castellammare di Stabia militava quando ha conosciuto Piccolo. Nel 2010, in particolare, alcune missive sarebbero pervenute sulla scrivania del patron Aurelio De Laurentiis con la descrizione di scenari inquietanti, totalmente inventati, che hanno guastato i rapporti tra la società e il calciatore, poi ceduto alla Juventus. Lo stalker ora proverà a difendersi in Cassazione.