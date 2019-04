Confronto sul futuro dei tecnici: Ulivieri e De Biasi al simposio di Lisbona

Con delegazione italiana a evento allenatori europeo. Focus Cina

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Della delegazione italiana, che sarà a Lisbona il 25 e 26 aprile per il secondo simposio legale organizzato dall'Associazione Allenatori di calcio Europea (Aefca), faranno parte anche il presidente Aiac Renzo Ulivieri e Gianni De Biasi, reduce dalle esperienze sulle panchine spagnole e della Nazionale albanese. Lo riferisce una nota dell'Aiac, l'Associazione italiane allenatori di calcio. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione allenatori portoghese e vi saranno presenti i presidenti e i responsabili degli uffici legali di tutte le Associazioni Allenatori dell'area Uefa. I partecipanti si confronteranno sulle criticità contrattuali, fiscali e previdenziali degli allenatori che svolgono la professione al di fuori del proprio Paese. Uno specifico focus sarà riservato agli allenatori europei che lavorano in Cina.