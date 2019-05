Presidente Coni, 'dati Istat in crescita per sesto anno di fila'

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "I dati dell'Istat, che mi sono arrivati ieri, certificano per il sesto anno consecutivo una crescita del numero di chi fa sport in Italia: nel 2018 l'aumento è dell'1,4%, la percentuale più alta di sempre corrispondente a 20 milioni e 730mila persone che dichiarano di fare sport. Questo viene messo agli atti ed è il frutto del lavoro fatto in sinergia con le Federazioni". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in audizione in commissione Cultura alla Camera nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.